Калуга, 5 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации официально подтвердило аккредитацию индустриального парка «Грабцево», сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Индустриальный парк «Грабцево»

Общая площадь индустриального парка «Грабцево» составляет 390 га, размещено 11 резидентов. В индустриальном парке создано более 6 тысячи 500 рабочих мест. С 2016 года включение индустриальных парков в реестр Минпромторга России является обязательным условием предоставления господдержки. Для этого парки должны пройти процедуру аккредитации, подав соответствующий комплект документов. В данном случае индустриальный парк может рассчитывать на средств федерального бюджета для реализации масштабных инфраструктурных проектов и развитии территории производств.

Первыми калужскими индустриальными площадками, которые ещё в 2016 году прошли процедуру проверки, были четыре технопарка: «Ворсино», «Грабцево», «Росва» и «Калуга-Юг». Впоследствии они успешно доказали свою эффективность. На их территории построено более 70 из 116 новых предприятий. Локализованные производства перечислили в бюджеты всех уровней около 300 млрд рублей налогов.