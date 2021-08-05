Каменский район, Ростовская область, 5 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожной аварии с мотоциклом в Ростовской области. Трагедия произошла на трассе Каменск — Гуково.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Неподалёку от станции Замчалово примерно в 16:30 мск 4 августа 39-летний водитель мотоцикла «Десна-200» выехал на обочину и врезался в ограждение. Удар оказался такой силы, что мужчина и его 31-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

Защитных шлемов у погибших не было.