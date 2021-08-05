Киев, , 09:32 — REGNUM Экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отправили под круглосуточный домашний арест.

Домашний арест Vassilis

Соответствующее решение принял поздним вечером 4 августа Высший антикоррупционный суд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, суд отклонил ходатайство прокурора национального антикоррупционного бюро о взятии Чауса под стражу. Согласно решению суда, Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 18 августа 2021 года, если суд не продлит действие меры пресечения.

ИА REGNUM напоминает, что Чауса подозревают в том, что в августе 2016 года он получил взятку в 150 тысяч долларов за принятие нужного решения по делу о торговле наркотиками. Экс-судья был в бегах и «нашёлся» в конце июля в одном из сёл Винницкой области. Сразу после обнаружения Чауса доставили в СБУ, которая, как было заявлено, «обеспечивает его безопасность». Эксперты предполагают, что Чаус скоро даст громкий спектакль на политической сцене Украины, поскольку он ценный свидетель, его личные показания очень важны для устранения и усмирения конкурентов Владимира Зеленского.