Минск, 5 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии обвинил российского опального олигарха Михаила Ходорковского в причастности к попытке организации госпереворота в республике. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в документальном сериале «Беларусь против цветной революции».

President.gov.by Иван Тертель

По его словам, самая важная роль в организации несанкционированных акций протеста в стране принадлежит Соединённым Штатам, а медийные лица госпереворота в Белоруссии являются лишь куклами, за которыми стоят действующие или отставные разведчики зарубежных стран.

Кроме Ходорковского, по его словам, к организации госпереворота причастны бывший министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, экс-помощник госсекретаря США Дэвид Кремер, а также советник американского лидера Майкл Карпентер.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста и беспорядки происходили в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что следствие получило неопровержимые доказательства причастности к подготовке государственного переворота в республике госструктур США.

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