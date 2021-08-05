Токио, 5 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Японское автомобильное ателье Modellista представило новый Toyota Land Cruiser 300 с тюнинг-китом (набором запасных частей) Aero Parts. Об этом сообщается на сайте компании.

Modellista Toyota Land Cruiser 300 с тюнинг-китом Aero Parts

Тюнеры оснастили модель большим передним бампером с новым оформлением противотуманных фонарей, крупными накладками расширительных арок, модернизировали задний бампер и установили трапециевидный патрубок выхлопной системы.

Также машина укомплектована спойлером и эксклюзивными колёсными дисками размером 21 дюйм.

За дополнительную плату покупатели могут получить LED-подсветку задних дверей и багажника, а также металлические вставки в салоне.

Стоимость комплекта доработок Aero Parts в Китае составляет 401,5 тыс. иен (около 267,8 тыс. рублей).

Ранее Toyota провела премьеру Land Cruiser 70th Anniversary Edition. Тираж модели составит 600 единиц. Автомобиль создан в честь семидесятилетия модели.

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