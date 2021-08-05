Москва, 5 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Москве закупки новой медицинской техники для стационаров по контрактам жизненного цикла завершены на 80%. Многие образцы закупаемой медтехники являются уникальными, сообщается на портале мэра столицы.

Цитата из трейлера Bleeding Steel (2018) Trailer HD В больнице

Всего приобретено 2955 единиц оборудования, в том числе 59 магнитно-резонансных томографов, 41 ангиограф, 30 маммографов, 1674 аппарата УЗИ, 723 единицы эндоскопического оборудования.

Почти половина закупленной техники уже поставлено в столичные медицинские организации. Всего для стационаров Москвы планируется закупить 3640 единиц оборудования, 1674 из них — это аппараты для проведения УЗИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницы и поликлиники Москвы поступило более 2 тысяч единиц современного медицинского оборудования.

Читайте также: Более 2 тыс. единиц медицинского оборудования получили больницы Москвы