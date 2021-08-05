Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вновь отложит судебное заседание по делу бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева. Это связано с тем, что следственный изолятор находится на карантине. Об этом сообщает пресс-служба суда 5 августа.

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«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Музраева М. К. и Зубкова В. В. сегодня будет откладываться в связи с соблюдением мер безопасности эпидемиологического характера (нахождением одного из подсудимых на карантине)», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области, обвиняемого в подготовке теракта, этапировали из «Лефортово» в Ростов-на-Дону.

Напомним, Музраев был задержан в июне 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Вместе с генералом по делу проходит ещё один житель Волгоградской области. Свою вину оба не признают.