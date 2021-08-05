Сухум, 5 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. 98 новых случае заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 4 августа в ходе 392 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 306 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 70 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 22 642 носителя SARS-CoV-2. Из них 18 189 признаны выздоровевшими. Всего в стране скончались 320 пациентов с диагнозом COVID-19, из которых четверо умерли за последние сутки.

В течение 3 августа в Абхазии за сутки выявили 141 нового носителя коронавируса в результате 547 исследований. Выздоровевшими признали 291 человека.

Стоит отметить, что в Абхазии на этой неделе начали снижаться темпы распространения коронавируса.