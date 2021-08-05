Тюмень, 5 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Тюменской области до 14 августа 2021 года продлены ограничения на оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Об этом 5 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причиной продления ограничений стал рост заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также недостаточный охват вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Отмечается. что ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания медпомощи. Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены.