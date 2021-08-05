Киев, 5 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Украинский государственный деятель, экс-премьер-министр страны и экс-глава СБУ Евгений Марчук скончался 5 августа.

Евгений Марчук

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию из окружения Марчука.

По информации жены Марчука, у него «остановилось сердце».

Марчуку было 80 лет и до последнего времени он продолжал политическую деятельность — в частности, с ноября 2018 года по май 2019 года был уполномоченным представлять Украину в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.