Кемерово, 5 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области в новом учебном году в семи кузбасских техникумах и колледжах откроются 28 современных мастерских. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Pxhere.com Образование

Инновационные лаборатории созданы в рамках нацпроекта «Образование». Мастерские будут оснащены современным оборудованием.

«Промышленности Кузбасса нужны профессионалы высочайшего класса. Сейчас мы создаем все возможности для их подготовки, чтобы молодёжь училась в регионе и оставалась здесь работать. Такая подготовка дает результаты: наши ребята продемонстрировали высокий уровень квалификации: в прошлом году сборная Кузбасса стала серебряным призером Национального чемпионата «Молодые профессионалы», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

С 2019 года в регионе уже оборудованы 44 инновационные мастерские, к концу 2021 года появятся 72 мастерские.