Оренбург, 5 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбурге ремонт одновременно двух параллельных активных магистралей (улиц Володарского и Постникова) в центре города вызвал возмущение жителей. Действия муниципальных чиновников, закрывающих дороги на длительный срок, вызвали критику. Спустя неделю местная власть представила новую схему движения транспорта.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

В официальном телеграм-канале мэрии «Оренбург. Официально» 27 июля анонсировали капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» улиц Володарского и Постникова со 2 августа по 1 декабря. На улице Володарского реконструкцию проводят на участке от улицы Кобозева до ул. 8 Марта; на улице Постникова — на участке от ул. Комсомольской до ул. Чичерина.

Ремонту подвергнуто дорожное полотно проезжей части, тротуары покроют плиткой, модернизируют линии искусственного освещения, обустроят велодорожки, демонтируют контактные сети троллейбусной линии.

Orenburg.ru Ремонт дороги в Оренбурге

Протяженность улицы Постникова, подлежащая ремонту, составляет 1,04 км, стоимость контракта — 253 млн рублей. На ул. Володарского протяженность ремонтируемого участка — 0,84 км. Стоимость работ по контракту составит 256 млн рублей.

В соцсетях анонс ремонта вызвал негативные комментарии. Люди недоумевают по поводу недальновидности чиновников, которые вздумали сразу перекрыть на долгий срок две важные дороги. Горожане предрекли транспортный коллапс. Недоумение вызвало и то, что с ремонтом тянули так долго и решили сделать его в осень. Примечательно, что одна из улиц находится рядом со зданием городской администрации, другая — с Домом советов. Площадь им. В. И. Ленина решено сделать стоянкой для служебного транспорта.

Горожане пребывали в растерянности по поводу грядущего движения транспорта. Как личного, так и общественного. Никаких объявлений на остановках о схеме движения…

«Повторял и буду повторять: этот бардак будет продолжаться до тех пор, пока чинуши из мэрии, особенно курирующие работу пассажирского транспорта, будут передвигаться по Оренбургу не на общественном транспорте, а на личных и казённых авто. Сытый голодного не разумеет. Когда под задницей мягко — на стоящих на остановках горожан наплевать», — оставил комментарий на своей странице в соцсети «Фейсбук» журналист, член городской Общественной палаты Владимир Беребин.

Перевозчики подчеркнули, что транспортное обслуживание населения не организовано подобающим образом — нет публикаций временных схем движения. «Их не только пассажиры не знают, эти схемы перевозчики со скандалами добиваются. Ну по-всякому бывало, а чтоб так… Да и вообще, спешат куда? Зачем сразу перекрывать столько улиц? То ли еще будет…», — сказала руководитель НП «Пассажирский альтернативный транспорт» Елена Андрющенко.

«Как бы то ни было, к сентябрю город будет парализован! Это совершенно необдуманно — закрывать такие крупные дорожные артерии одновременно! Этому должна была предшествовать колоссальная работа с перевозчиками и горожанами. Каждый сантиметр и поворот нужно было проработать, чего, к сожалению, не было сделано! А теперь перевозчики и водители на передовой и выполняют функцию администрации по работе с горожанами», — отметил в свою очередь руководитель Ассоциации перевозчиков Оренбурга МаксимФазуллин.

Телеграм-канал «Оренург.официально» Карта ремонта дорог в Оренбурге

В соцсетях оренбуржцы пишут, что центр города надо разгружать и вообще запретить движение транспорта. Автовладельцам рекомендуют пересесть на велосипед. Однако такая перспектива не нашла массового положительного отклика. Стоит также отметить, что в прошлые годы горожане критиковали ремонт дорог в холода и выражали недовольство по поводу замены асфальта на тротуарных дорожках плиткой. Люди считают, что зимой при очистке снега плитку будут повреждать, что чревато ежегодным ремонтом. И здесь возникает подозрение в коррупции.

Спустя неделю после июльского анонса мэрия все же представила временную схему движения транспорта. Чиновники заявили, что с 5 августа для удобства горожан, а также с целью обеспечения транспортной доступности социально значимых объектов, находящихся в зоне ремонтных работ, на отдельных участках улиц, примыкающих к перекрытым, временно организовано двустороннее движение.