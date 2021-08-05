«Город будет парализован!» — о ремонте улиц Оренбурга в рамках нацпроекта
Оренбург, 5 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбурге ремонт одновременно двух параллельных активных магистралей (улиц Володарского и Постникова) в центре города вызвал возмущение жителей. Действия муниципальных чиновников, закрывающих дороги на длительный срок, вызвали критику. Спустя неделю местная власть представила новую схему движения транспорта.
В официальном телеграм-канале мэрии «Оренбург. Официально» 27 июля анонсировали капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» улиц Володарского и Постникова со 2 августа по 1 декабря. На улице Володарского реконструкцию проводят на участке от улицы Кобозева до ул. 8 Марта; на улице Постникова — на участке от ул. Комсомольской до ул. Чичерина.
Ремонту подвергнуто дорожное полотно проезжей части, тротуары покроют плиткой, модернизируют линии искусственного освещения, обустроят велодорожки, демонтируют контактные сети троллейбусной линии.
Протяженность улицы Постникова, подлежащая ремонту, составляет 1,04 км, стоимость контракта — 253 млн рублей. На ул. Володарского протяженность ремонтируемого участка — 0,84 км. Стоимость работ по контракту составит 256 млн рублей.
В соцсетях анонс ремонта вызвал негативные комментарии. Люди недоумевают по поводу недальновидности чиновников, которые вздумали сразу перекрыть на долгий срок две важные дороги. Горожане предрекли транспортный коллапс. Недоумение вызвало и то, что с ремонтом тянули так долго и решили сделать его в осень. Примечательно, что одна из улиц находится рядом со зданием городской администрации, другая — с Домом советов. Площадь им. В. И. Ленина решено сделать стоянкой для служебного транспорта.
Горожане пребывали в растерянности по поводу грядущего движения транспорта. Как личного, так и общественного. Никаких объявлений на остановках о схеме движения…
«Повторял и буду повторять: этот бардак будет продолжаться до тех пор, пока чинуши из мэрии, особенно курирующие работу пассажирского транспорта, будут передвигаться по Оренбургу не на общественном транспорте, а на личных и казённых авто. Сытый голодного не разумеет. Когда под задницей мягко — на стоящих на остановках горожан наплевать», — оставил комментарий на своей странице в соцсети «Фейсбук» журналист, член городской Общественной палаты Владимир Беребин.
Перевозчики подчеркнули, что транспортное обслуживание населения не организовано подобающим образом — нет публикаций временных схем движения. «Их не только пассажиры не знают, эти схемы перевозчики со скандалами добиваются. Ну по-всякому бывало, а чтоб так… Да и вообще, спешат куда? Зачем сразу перекрывать столько улиц? То ли еще будет…», — сказала руководитель НП «Пассажирский альтернативный транспорт» Елена Андрющенко.
«Как бы то ни было, к сентябрю город будет парализован! Это совершенно необдуманно — закрывать такие крупные дорожные артерии одновременно! Этому должна была предшествовать колоссальная работа с перевозчиками и горожанами. Каждый сантиметр и поворот нужно было проработать, чего, к сожалению, не было сделано! А теперь перевозчики и водители на передовой и выполняют функцию администрации по работе с горожанами», — отметил в свою очередь руководитель Ассоциации перевозчиков Оренбурга МаксимФазуллин.
В соцсетях оренбуржцы пишут, что центр города надо разгружать и вообще запретить движение транспорта. Автовладельцам рекомендуют пересесть на велосипед. Однако такая перспектива не нашла массового положительного отклика. Стоит также отметить, что в прошлые годы горожане критиковали ремонт дорог в холода и выражали недовольство по поводу замены асфальта на тротуарных дорожках плиткой. Люди считают, что зимой при очистке снега плитку будут повреждать, что чревато ежегодным ремонтом. И здесь возникает подозрение в коррупции.
Спустя неделю после июльского анонса мэрия все же представила временную схему движения транспорта. Чиновники заявили, что с 5 августа для удобства горожан, а также с целью обеспечения транспортной доступности социально значимых объектов, находящихся в зоне ремонтных работ, на отдельных участках улиц, примыкающих к перекрытым, временно организовано двустороннее движение.