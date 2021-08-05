Каракас, , 09:20 — REGNUM Переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией по выходу из политического кризиса в стране могут состояться 13 августа в Мексике. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает агентство Reuters.

Политический кризис в Венесуэле MARQUINAM

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По словам собеседника издания, посредниками на переговорах могут выступить несколько стран, в том числе Норвегия. Последняя уже выступала в качестве посредника в ходе предыдущего диалога в 2019 году.

Источники не исключили, что дата переговоров может измениться и сдвинуться на 15 августа. Имена членов делегации, а также город, в котором будут проводиться встречи, пока уточняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией могут быть возобновлены в случае соблюдения ряда условий.

По его словам, для этого необходимо отменить санкции западных стран в отношении Каракаса, признать легитимность действующей власти, а также отказаться от планов по совершению преступлений и организации государственных переворотов в республике. Кроме того, как добавил Мадуро, в переговорном процессе должны быть представлены все политические силы страны.