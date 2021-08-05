Ужурский район, Красноярский край, 5 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ужурском районе, в котором один человек погиб и семеро пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в региональном ГУ МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, днём 3 августа на 90 км автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое водитель автомобиля ВАЗ-21 093 при обгоне выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21 065. После этого ВАЗ-21 093 съехал в кювет и загорелся.

Водитель ВАЗ-21 093 скончался на месте, также пострадали четыре пассажира. Водитель автомобиля ВАЗ-21 065 и два пассажира были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Назначены необходимые экспертизы. Дело передано для дальнейшего расследования в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 августа в ДТП под Иркутском погибли два человека.

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