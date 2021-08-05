Киев, 5 августа 2021, 09:22 — REGNUM Ушёл из жизни бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук, сообщила 5 августа его жена Лариса Ившина.
Марчуку было 80 лет. С 1991 по 1994 год он был первым председателем службы безопасности Украины, а в 1995—1996 годах — премьер-министром этой страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в общественном месте в Киеве был найден мертвы глава общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталий Шишов.
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