Биробиджан, 5 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Власти Еврейской АО оценили уровень реки Амур и прогнозируют подтопление территорий региона 7−13 августа. При неблагоприятном развитии ситуации придётся эвакуировать около трёх тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе правительства ЕАО.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Паводок

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По информации ведомства, в этом году паводок сопоставим по силе с наводнением в 2013 году. Высокий уровень воды может повлиять на жизнь людей в четырёх населённых пунктах. По словам и. о. начальника Гидрометеорологического бюро Биробиджана Елены Чернобровиной, уровень Амура уже превысил отметку, которая считается неблагоприятной. Теперь всё будет зависеть от погоды, объёма сбросов воды с Зейской и Бурейской ГЭС и полноводности реки Сунгари — основного притока Амура.

Как сообщало ИА REGNUM, река Амур уже топит территории в Амурской области. Водой залиты уже 63 дома и 388 приусадебных участков в 21 населённом пункте региона. Площадь затопления за сутки увеличилась на треть.