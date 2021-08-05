Москва, 5 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Четырехдневная рабочая неделя может быть введена при условии сохранения заработной платы. Об этом 5 августа заявил глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков в интервью «Известиям».

Kremlin.ru Михаил Шмаков

»Мы включаемся, участвуем во всех обсуждениях. Сегодня этот вопрос обсуждается на различных совещаниях вокруг трехсторонней комиссии. На самой комиссии этот вопрос не обсуждался, потому что он не был подготовлен», — рассказал он.

Также Шмаков уточнил, что, по его мнению, подобное предложение может поступить как со стороны Минтруда или правительства, так и со стороны работодателей.

«При этом главное условие — чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы», — подчеркнул глава ФНПР.

При этом он добавил, что такое условие «тут же вызывает вопрос у работодателей», не желающих этого делать и в то же время выказывающих готовность к введению трех — или четырехдневной рабочей недели.

Напомним, в октябре минувшего года с инициативой о продолжении обсуждения введения в России четырехдневной рабочей недели выступил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.