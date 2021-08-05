Москва, , 09:15 — REGNUM Запрос в обществе на продовольственно-лекарственные сертификаты есть, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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«Вопрос давно назрел, а мы предложили вполне достойное решение, которое в том или ином виде уже реализуется в регионах. Например, в Москве нуждающимся средства перечисляются на карту. Такой формат должен быть зафиксирован на федеральном уровне, чтобы граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могли рассчитывать на вполне осязаемую господдержку и потратить определенную сумму на продукты и лекарства». — отметил Нилов в ТГ-канале.

Парламентарий пояснил, что авторы предложили термин «сертификат», чтобы отойти от «карточного» негативного шлейфа.

«Но смысл остаётся — это поддержка для нуждающихся, мировая практика уже не раз подтвердила эффективность подобной меры», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об оказании адресной помощи малоимущим гражданам в виде продовольственно-лекарственных сертификатов разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Номинальную стоимость сертификата предлагается установить в размере 30% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации в месяц.

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