Пхеньян, 5 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Северная Корея не завершила необходимые подготовительные процедуры, необходимые для получения вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ—иностранный агент) со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По его словам, организация оказывает Северной Корее техническую поддержку в данном вопросе.

Между тем, какие именно процедуры не завершили в Северной Корее и в чем заключается техническая поддержка представитель ЮНИСЕФ не сообщил.

Напомним, что необходимыми условиями для получения вакцины по линии COVAX являются подписание соглашения об освобождении производителя от юридической ответственности за побочные эффекты вакцины и разрешение на въезд представителям международных организаций для мониторинга поставок вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала пандемии и до 22 июля в КНДР сдали тест на коронавирус 34 580 человек.