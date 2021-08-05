Вашингтон, 5 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал огромной ошибкой свои отношения с бывшим финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Об этом Гейтс завил в интервью телеканалу CNN.

World Economic Forum Билл Гейтс

По словам Гейтса, он несколько раз ужинал с Эпштейном, так как тот обещал использовать свои знакомства для получения «миллиардов на всемирное здравоохранение». Однако этого не произошло, и Гейтс прекратил общаться с финансистом.

«Проводить с ним время было огромной ошибкой», — признал основатель Microsoft.

Он также выразил сожаление из-за неподобающих отношений с одной из своих подчинённых. По словам Гейтса, у всех в жизни бывают сожаления, но нужно извлечь урок из прошлого и идти вперёд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Билл Гейтс развёлся со своей женой Мелиндой, вместе с ним учредившей благотворительный фонд. В СМИ появлялись предположения о том, что супруга в числе прочего была недовольна отношениями Гейтса с Эпштейном. Сообщалось также, что финансист советовал Гейтсу развестись с Мелиндой.

Читайте также: Педофил Эпштейн якобы советовал Биллу Гейтсу уходить от жены — СМИ