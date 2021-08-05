Москва, 5 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве. Об этом 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Kremlin.ru Фёдор Емельяненко

«Тимоти Джонсон будет соперником Фёдора Емельяненко на турнире в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот поединок будет главным на турнире, который состоится 23 октября.

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и семь поражений. В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.