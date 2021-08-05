Киев, 5 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Судьям Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда, которые сейчас в сговоре с офисом президента Зеленского приняли незаконные решения в деле над лидером оппозиции Виктором Медведчуком, уже пора задуматься о своем будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Об этом заявила 4 августа политический эксперт Валерия Литвинова, комментируя внутриполитическую ситуацию на Украине, в частности, судебный процесс против лидера ОПЗЖ.

Эксперт считает, что судьи по этому делу после смены власти точно не останутся судьями, им придется или сесть в тюрьму, или бежать за границу, как их предшественникам.

«Сейчас я имею в виду Инну Отрош и Антона Чернушенко, бывших глав Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда, бывшего судью Печерского райсуда Киева Родиона Киреева и, конечно же, экс-главу Днепровского райсуда столицы Николая Чауса… Всех вышеперечисленных объединяет один факт биографии — они с позором сбежали из Украины, когда осознали, что «дружественная» власть не вечна и в скором времени они могут оказаться по другую сторону судейского стола. Каждому из них схема по получению откатов за нужные решения казалась беспроигрышной, ровно до того момента, пока не пришло осознание, что за преступные решения все-таки придется отвечать по закону», — отмечает политолог.

Литвинова напоминает, что трое из перечисленных судей попрощались со своей карьерой и бежали в Россию, но для сегодняшних потенциальных беглецов это направление закрыто.

«Если быть точным: они вообще никуда не смогут сбежать. Потому что Европа уже тоже сыта по горло бестолковостью украинской власти, и ей уже очень надоело «выражать обеспокоенность в связи с критическим уровнем развития коррупции» в Украине. И уже через пару лет, а может, и еще быстрее, верхушка в лице Зеленского и «крестного отца» коррупции Ермака упадет с украинского пьедестала власти и потянет за собой всех, кто был в связке. В первую очередь — судей», — подчеркивает она, саркастически отмечая, что возможно, кто-то из тех судей, которые сегодня травят Медведчука, завтра будут в роли Чауса — «бегать в трусах по селам и просить помощи».

«То ли это непутевая украинская судебная система поставила судей в такую позу, то ли они сами в нее стали. Но факт того, что судьям отвечать за свои решения — неоспорим», — резюмировала Литвинова.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал производство по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь"Виктора Медведчука, основанием которого послужило ходатайство адвокатов политика. Предполагается, что дело Медведчука может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства.