Челябинск, 5 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Вылетевший из Челябинска в Москву самолёт был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Anna Zvereva Сухой Суперджет 100 Аэрофлота

Рейс FV 6276 авиакомпании «Россия» выполняет самолёт Sukhoi Superjet 100−95. По данным онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», взлёт в Челябинске состоялся, но затем самолёт был направлен обратно.

По предварительным данным, на борту сработал датчик низкого давления в топливной системе. Пострадавших нет. Рейс всё же планируют осуществить на резервном самолёте.