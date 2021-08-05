Тбилиси, 5 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В районе Озургети в Грузии в будет достроена тюрьма, которая соответствует европейским стандартам. Об этом заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе 4 августа в ходе брифинга, на котором он представил десятилетний план развития министерства.

Pixabay.com Тюрьма

«Это пенитенциарное учреждение будет в Грузии первым учреждением, которое полностью соответствует цели ресоциализации и реабилитации осужденных», — сказал Брегадзе.

Он сообщил, что в этой тюрьме будут учтены требования Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В новом пенитенциарном учреждении будет 700 мест для заключенных.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, в заключении находятся более 9 тыс. человек в 13 тюрьмах. Это составляет 0,25% от населения страны.