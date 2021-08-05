Москва, , 09:06 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о смене мировых элит в скором времени из-за революции в энергетике.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Революционной смены мировых элит, о которой говорит Чубайс, не будет. Не будет по нескольким причинам», — написал он в своем Телеграм-канале.

Также Пушков уточнил, что, как он считает, теперешние мировые элиты крайне прочно укоренились, не собираются никому уступать свое место и имеют сильные средства для его сохранения.

Кроме того, российский сенатор добавил, что второй причиной невозможности революции, о которой заявил Чубайс, является то, что именно представители нынешней мировой элиты «делают все, чтобы возглавить процессы глобальных изменений».

«И, в-третьих, потому, что смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой. Это доказывает и история России, и вся мировая история. Тогда как обратному доказательств нет», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит.