Токио, 5 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Австралии в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счётом 97:78.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

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Самым результативным игроком матча стал форвард сборной США Кевин Дюрант, который набрал 23 очка. В составе сборной Австралии наибольшую результативность показал защитник Патрик Миллз, на счету которого 15 очков.

В финале американцы сыграют с победителем матча между сборными Франции и Словении.