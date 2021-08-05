Москва, 5 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 5 августа окажется выше многолетней климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

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"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда к вечеру постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что не помешает воздуху успеть прогреться до показателей на три-четыре градуса выше многолетней нормы», — говорится в прогнозе.

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В столице ожидается облачная с прояснениями погода, к вечеру дождь и гроза. Воздух прогреется до 25 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 26 градусов. Ветер при грозе станет порывистым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии подана заявка на применение авиации для тушения пожара на территории заповедника имени Петра Смидовича. Будет привлечён вертолёт Ми-8.