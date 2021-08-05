Москва, 5 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Дельта» отличается от изначального «уханьского» варианта рядом мутаций в гене S-белка. Эмутации позволяют ему «ускользать» от действия нейтрализующих антител уже переболевших COVID-19 людей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Способность заражать у штамма «Дельта» в 2−2,5 раза, чем у «уханьского». Если раньше носитель инфекции мог заразить 1−2 человека до момента выявления заболевания, то теперь это число доходит до 5−6. Самая уязвимая категория — молодые люди 14−29 лет

Течение болезни при дельта-варианте коронавируса более тяжелое. Чаще всего симптомы заболевания, вызванного «Дельта» остаются классическими для COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. При этом наблюдается симптоматика со стороны ЖКТ — диарея, тошнота и рвота.

В ведомстве отметили, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться. Поэтому для защиты от новых штаммов врачи рекомендуют гражданам ревакцинироваться раз в полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, при заражении человека коронавирусом со штаммом «Дельта» длительность заболевания COVID-19 увеличивается.

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