Красноярск, 5 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки локализовали два лесных пожара на площади 280 га — в Эвенкийском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в краевом минлесхозе.

Скриншот со страницы группы «Я живу в Красноярске». Vk.com Сильное задымление в эвенкийском селе Ванавара

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По предварительным данным, возгорания возникли из-за сухих гроз.

На утро 5 августа в крае действует семь лесных пожаров на площади 4,6 тыс. га. Очаги зарегистрированы в Эвенкийском районе. В тушении принимают участие более 190 человек, пять единиц техники.

Как уточнили в министерстве, в Эвенкии сохраняется задымленность. Причина — лесные пожары, действующие в Якутии. На территории ангарской группы районов и Эвенкии дополнительно мобилизованы свыше 200 специалистов краевого Лесопожарного центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 августа в Красноярском крае было зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 4,5 тыс. га.