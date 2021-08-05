Барнаул, 5 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 5 августа 2021 года от коронавируса привились 504 514 человек (+ 6370 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

PATH global health Вакцинация

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Всего 108 843 жителя региона получили первую прививку (на 9398 человек меньше, чем накануне), и 395 159 человек (+ 14 668 за сутки) полностью привиты.

В настоящее время Алтайский край получил уже 604 961 комплект вакцины. Также известно, что 512 человек (+100 за последние сутки) прошли повторную вакцинацию.

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