Москва, 5 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, который выбросил ребёнка из окна квартиры на юго-востоке столицы. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба СКР по Москве.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

«Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство малолетнего сына на юго-востоке Москвы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 4 августа, около дома на одной из улиц Москвы был обнаружен мальчик 2018 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.

Выяснилось, что ребенка выбросил с балкона пятого этажа отец. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован.