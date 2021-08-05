Мирный, Якутия, 5 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Горящие леса Якутии продолжают влиять на жизнедеятельность республики. 5 августа был перекрыт участок дороги в село Харбалах Таттинского района. В придорожной полосе возник лесной пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении автомобильных дорог.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

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В городе Мирный из-за густого дыма аэропорт не может принимать самолёты. В Якутске висит смог. В опасной близости от огня лесных пожаров находятся восемь сёл: Далыр, Дюллюкю, Кырыкый, Хомустах (Верхневилюйский район), Бясь-Кюель (Горный район), Салбанцы (Намский район), Ударник (Томпонский район), Кылайы (Усть-Алданский район).

В республике продолжают тушить 60 пожаров силами 2635 человек и 356 единиц техники. За сутки локализовано 13 возгораний, ликвидировано — 6.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжает действовать 178 природных пожаров. Сложная лесопожарная ситуация сохраняется в девяти районах республики.