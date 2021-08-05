Пекин, 5 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Власти Гонконга могут не сразу ввести в действие закон КНР о противодействии санкциям, а сначала адаптировать его под местные реалии. Об этом сообщает 5 августа газета South China Morning Post.

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Источники издания отмечают, что некоторые бизнес-лидеры и эксперты попросили власти этого специального административного района КНР не торопиться с вводом нового закона. Закон о контрсанкциях может угрожать интересам транснациональных конгломератов, которые базируются в Гонконге, и негативно отразиться на его репутации как международного делового и финансового центра.

Адаптировать новый китайский закон Гонконг может через местный законодательный процесс. Благодаря этому власти успеют оценить и скорректировать последствия его введения.

По данным газеты, для адаптации закона Гонконг прибегнет к местному законодательному процессу. Это также даст правительству время и свободу действий для оценки и корректировки последствий нововведения. «Властям понадобится время, чтобы объяснить все иностранным инвесторам и другим заинтересованным сторонам», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай ввёл закон о противодействии иностранным санкциям на фоне усиления санкций со стороны США и других стран. Закон позволяет не выдавать визу или депортировать отдельных лиц и их родственников, а также замораживать активы. Китай может применить его и к организациям.

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