Москва, 5 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта Sukhoi Superjet 100−95 авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга, экстренно приземлившегося в Казани, добрались до Москвы. Информация размещена на сайте аэропорта «Шереметьево».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

Лайнер, выполнявший рейс FV 6400, приземлился с опозданием почти в пять часов. Вместо запланированных 01:20 по местному времени посадка была произведена лишь в 06:14.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Казани. Это произошло примерно через час после вылета из аэропорта «Кольцово».