Вашингтон, 5 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Первая модель Jeep с полностью электрическим мотором появится на глобальном авторынке в первой половине 2023 года. Об этом сообщили представители Stellantis NV во время объявления последних финансовых результатов корпорации.

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Кроме того, до 2023 года компания выпустит 21 автомобиль с низким уровнем выбросов вредных веществ. На эти цели планируется выделить порядка 35,5 млрд долларов.

Автопроизводитель не сообщил, какая модель Jeep получит электромотор. Ранее компания Jeep представила электрический концепт-кар на основе модели Wrangler. Исходя из этого можно сделать вывод, что внедорожник является первым кандидатом на электрификацию. На данный момент Jeep Wrangler уже имеет версию с гибридным двигателем под названием 4xe.

Согласно планам компании Jeep, к 2025 году 70% продаж марки будут приходиться на электрокары.

«Мы расскажем вам больше до конца этого года, но планы довольно хорошо продвигаются к очень интересному предложению, которое будет основано на свежем продукте, свежих технологиях и, скорее всего, на инновационной модели распространения», — сообщил исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес.

Ранее глава компании Jeep Кристиан Менье анонсировал премьеру вседорожника, который может передвигаться под водой. По его словам, к 2030 году модели Jeep Wrangler смогут погружаться под воду.

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