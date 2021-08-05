Барнаул, 5 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4072 человека, причём 25 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 792 (-20 за последние сутки), из них 229 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за последние сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 365 человек, + 45 за последние сутки) и ОРВИ (39 694 человек, + 221 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3364 детей (+26 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (63 467 человек, + 276 за последние сутки) новый вирус победили 49 510 человек (всего + 125 за последние сутки).

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