Екатеринбург, 5 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Дальнейшее использование площади 1905 года в Екатеринбурге предстоит решить в ближайшем будущем, заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева журналистам.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный ледовый городок Екатеринбурга

В эфире «Четвёртого канала» чиновница рассказывала о фестивале по ландшафтному дизайну «Атмосфера». Мероприятие проходит прямо на площади, для этого там временно закрыли парковку.

Сибирцеву спросили, можно ли в дальнейшем превратить площадь в пространство для гуляний. «Давайте начнем с пилотного проекта, с макетом разберемся, потом посмотрим, что скажут горожане, и будем думать», — ответила вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно на площади 1905 года возводят ледовый городок.

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