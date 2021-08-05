Горно-Алтайск, 5 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай за весь период пандемии подтверждено 19 712 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4 августа в регионе выявили 52 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в республиканском оперативном штабе.

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Жертвами COVID-19 стали ещё два жителя Горного Алтая. Как уточнили в оперштабе, в июле скончались 58-летний житель Улаганского района и 63-летняя жительница Шебалинского района. За всё в регионе умерли 314 пациентов с коронавирусом, в том числе 269 — от COVID-19, 45 — от иных причин.

Выздоровели за прошедшие сутки 49 человек. Общее число выздоровевших — 18 194 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа коронавирус выявили у 46 жителей Республики Алтай.