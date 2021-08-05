Кишинёв, 5 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 4 августа выявили 196 случаев заражения коронавирусом в ходе 4438 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 260 024 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 421 человек, в том числе 138 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 401 пациента с COVID-19, из которых 61 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6266 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 161 случай заражения коронавирусом в результате проведения 5635 тестов. Выздоровевшими врачи признали 117 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии ранее запустили программу по пропаганде вакцинации от COVID-19 среди сельского населения. Мобильные группы объезжают сёла и деревни, чтобы убедить жителей привиться.