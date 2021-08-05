Катманду, 5 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Сотрудники отдела Организации Объёдинённых Наций (ООН), размещённого в столице Непала, украли ответы на вопросы экзамена для миротворцев и раздали их желающим служить в миротворческой миссии. Об этом 5 августа сообщило непальское издание Online Khabar.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна ООН

О неприятном инциденте стало известно во время проведения экзамена в полицейском управлении Катманду. Организаторы выяснили, что некоторые из испытуемых явились для прохождения теста с готовыми ответами.

После этого на базе отдела ООН создали специальный комитет по расследованию инцидента. «Группа, возглавляемая инспектором Басанта Ламой, обнаружила, что некоторые сотрудники отдела ООН в штаб-квартире украли документы и раздали их экзаменуемым», — утверждает издание.

Двоих подозреваемых в преступлении арестовали до выяснения обстоятельств. Расследование продолжается.