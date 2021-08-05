Салехард, 5 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. На Ямал из других регионов России приехали 30 врачей и 40 медицинских сестер для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Прибывшие на Ямал медики работают в ковидных госпиталях Салехарда, Нового Уренгоя и Губкинского.

«Мы стремимся создать для врачей и медсестер комфортные условия для работы и отдыха, обеспечить всем необходимым», — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 44 тыс. заражений коронавирусом, 492 пациента с COVID-19 скончались, сообщает региональный оперштаб.