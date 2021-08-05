Стокгольм, 5 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Беседа российских пранкеров Вована и Лексуса с главой МИД Швеции Анн Линде показала, что процедуры ведомства недостаточно надёжны, и в этой связи нужно принимать меры. Об этом заявил депутат Бьёрн Сёдер в своём обращении к Линде, сообщает 5 августа RT.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Ранее пранкеры более десяти минут беседовали с Линде от имени Юлии Навальной, жены осуждённого блогера Алексея Навального, и его соратника Леонида Волкова. Пранкеры обсуждали с шведским министром проект «Северный поток — 2» и «поддержку» российского гражданского общества Стокгольмом.

По словам Сёдера, разговоры политиков с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «неправильно» интерпретирует российское телевидение, например, отдельные тезисы вырываются из контекста. Пранкеры, якобы действующие по указке президента РФ Владимира Путина, тем самым выставляют геополитических противников Москвы в невыгодном свете.

В МИД Швеции после инцидента заявили, что действуют в подобных случаях в соответствии со стандартными процедурами. Сёдер, обращаясь к Линде, спросил, что министр намерена делать, чтобы избежать подобных происшествий в будущем и сделать процедуры МИД достаточно надёжными.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года Вован и Лексус побеседовали с премьер-министром Канады Джастином Трюдоот имени шведской экологической активистки Греты Тунберг.

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