Пхёнтхэк, Южная Корея, 5 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

AF.mil Военные США и Южной Кореи на совместных учениях

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По их словам, коронавирус был выявлен у 20 военнослужащих и членов их семей, прибывших в Южную Корею в период с 18 июля по 2 августа. В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1159.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1776 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 205 702.

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