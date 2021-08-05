Москва, 5 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Самая частая причиной отказа в приёме на работу — это размер зарплаты, предлагаемый работодателем претенденту на должность (121,5 тыс. отказов, порядкка 33%), передают РИА Новости со ссылкой на исследования рекрутиноговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix,

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Также работодатели отказывают в трудоустройстве из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации (каждый пятый отказ), из-за несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре (каждая шестая причина отказа).

Менее распространены гостинг (невыход на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя). Кроме того, в топеосновных причин отказа в приеме на работу вошли возраст (5%), пол и национальность.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению жителей России, главная причина отказа работодателю после собеседования в от трудоустройства — низкая зарплата.

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