Москва, 5 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, комментируя решение спортивного директора клуба Дмитрия Попова покинуть свой пост, заявил, что «это не мужской поступок».

Дмитрий Садовников Леонид Федун

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки, — цитирует его «Спорт-Экспресс». — К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Попова, «последней каплей» для него стал трансфер аргентинца Гонсало Монтиэля, который не одобрил Федун, ссылаясь на мнение бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

Кроме того, сказал Попова, он устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба Заремы Селиховой.

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