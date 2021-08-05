Вашингтон, 5 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Во время переговоров и визитов бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и американского госсекретаря Майкла Помпео в 2019 году иностранные лидеры дарили им картины, скульптуры, ковры и виски. Об этом 4 августа говорится в обнародованном в электронной базе Федерального реестра — сборника официальных документов американского правительства — материале управления протокола Госдепартамента США.

Publicdomainpictures.net Виски

Уточняется, что многие из подарков существенно превышают лимит стоимости для представителей американской власти высокого ранга. При этом в графе о том, каковы были причины принять презент, в большем количестве случаев указано, что отказ «поставил бы в неловкое положение дарителя и правительство США».

Также поясняется, что большинство из подарков были переданы для хранения в Национальный архив или в Управление по общим вопросам администрации (GSA).

Кроме того, указывается, что наиболее дорогой подарок был получен Трампом от Бойко Борисова, на тот момент находившегося на посту премьер-министра Болгарии, и это ружье времен Османской империи за $8,5 тыс.

Помимо этого, добавляется, что Бахрейн подарил бывшему американскому лидеру бронзовую скульптуру арабской лошади стоимостью $7,2 тыс., Катар — статуэтку орикса с бриллиантами за $6,3 тыс., а Вьетнам и Египет — портреты Трампа в различном обрамлении по цене $5 250 и $4 450 соответственно. Также супруге бывшего президента США — Меланье Трамп — жена бывшего премьер-министра Японии подарила серьги из жемчуга стоимостью $2,6 тыс.

В то же время, отмечается, что тогдашний вице-президент США Майкл Пенс получил поадрок от Узбекистана, который оценен в $9,7 тыс. При этом американскому госсекретарю Майку Помпео подарили японский виски за $5,8 тыс., однако местонахождения этой бутылки управлению протокола на данный момент неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты осуждают нападение на резиденцию министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади.