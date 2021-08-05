Ижевск, 5 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 5 августа прививку от коронавируса сделали 305 618 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 217 527 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие двое суток вакцинировались 1983 жителя республики. 2549 человек за указанные дни получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в регионе провели 1 418 261 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5230 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3619 исследований.

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