Ижевск, 5 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 5 августа провели 1 418 261 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 5230 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3619 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также восемь летальных случаев.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1251 человека.

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