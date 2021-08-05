Москва, 5 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Состояние художественного руководителя Московского Современного художественного театра (МСХТ) Владимира Стеклова, который в конце июля был экстренно госпитализирован с коронавирусной инфекцией, стабилизировалось. Об этом 5 августа сообщил директор МСХТ Руслан Банковский.

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По его словам, врачи делают всё необходимое.

«Состояние средней тяжести. Стабильно. Сатурация в норме», — уточнил в беседе с ТАСС Банковский.

По его словам, артист зря времени не теряет и «в минуты вдохновения работает над инсценировкой по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».

Кроме того, Банковский сообщил, что в больнице оказалась и супруга Стеклова.

«Состояние сложное, но не критическое. Уверены, что профессионалы своего дела, наши врачи, в самые короткие сроки позволят вернуться семье к их обычному ритму жизни», — сказал директор театра.

Как сообщал ИА REGNUM, советский и российский актёр, народный артист России Владимир Стеклов был госпитализирован в одну из больниц Москвы с подозрением на COVID-19 28 июля. Актёр пожаловался на высокую температуру и дыхательную недостаточность