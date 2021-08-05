Сеул, 5 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США договорились укрепить сотрудничество в сфере реагирования на глобальные киберугрозы и создания различных систем для обмена информацией. Об этом 5 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

U.S. Army Флаги США и Южной Кореи

По их словам, данная договорённость была достигнута в ходе первого заседания двустороннего комитета по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий, состоявшегося накануне.

Известно, что южнокорейскую сторону представлял глава Управления планирования и координации министерства обороны Хан Хён Су, а американскую — исполняющий обязанности директора по информационным технологиям Джон Шерман.

Стороны договорились работать над совместными мерами противодействия глобальным киберугрозам, сотрудничать в разработке различных систем командования и управления (C4I), а также системы обмена информацией в целях обеспечения постоянной боеготовности.